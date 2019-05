Un derbi madrileño para abrir el torneo

18.05.2019 | 04:00

La sexta "final four" femenina se abrirá mañana en las instalaciones del Pla del Bon Aire con un derbi madrileño, el que enfrentará a partir de las once de la mañana al Club de Campo con el San Pablo Valdeluz. Se trata de un partido que teóricamente debería decantarse del bando del conjunto que prepara Edu Aguilar, que es la base de la selección espñaola y le ha sacado ocho puntos de ventaja al segundo en una fase regular impecable en la que ha sido el único equipo que no ha perdido ningún partido. Sólo Júnior, Egara y RC Polo han sido capaces de empatar al gran dominador del hockey femenino español de este siglo. Las madrileñas, que han ganado ocho de las doce últimas ligas, tienen 20 títulos en sus vitrinas, pero no son las actuales campeonas, ya que la temporada pasada y contra todo pronóstico, la Real Sociedad derrotó al Júnior en la final. La temporada 2016-2017, el Club de Campo derrotó al Júnior en la final. En el ejercicio 2015-2016, en Madrid, el San Pablo Valdeluz que entrena Jorge Donoso derrotó en la final por "shoot-outs" a las anfitrionas. El Club de Campo ganó por sendos 3-1 en los duelos de la fase regular.