Se crea la Copa del Vallès Occidental Oest de Cuarta Catalana

18.05.2019 | 04:00

La delegación comarcal de la Federació Catalana de Futbol pone en marcha la primera edición de la Copa del Vallès Occidental Oest, destinada a equipos de Cuarta Catalana. El sorteo de la primera ronda se celebrará el martes a las 8 de la tarde en la delegación federativa en Terrassa. Se han inscrito en el campeonato un total de diez equipos: Bonaire "A", Bonaire "B", Les Fonts, Can Boada, Juventud 25 Setembre, PB Sant Cugat, UE Rubí "C", Escola Pia, San Lorenzo "B" y Can Trías "B". Los equipos inscritos se medirán en sistema de eliminatoria a partido único. En la primera ronda se clasificarán los cinco ganadores más los tres equipos con menos tarjetas con el fin de conformar la ronda de cuartos de final. El torneo está previsto que empiece el día 1 de junio y la final se jugará el 22 del mismo mes, seguramente en el Camp Olímpic.