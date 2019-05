Caen dos vallas en la celebración de los goles del derbi de Liga en el Egara

Hockey. "Final four" de la División de Honor masculina

Jordi Guillem

18.05.2019 | 20:40

Las vallas que rodean el campo principal del campo del Club Egara no soportaron el peso de la aglomeración de aficionados del Atlètic y el Club Egara. En el minuto 45 de partido, Pol Parrilla empató a uno y se dirigió a la derecha del palco, donde estaban situados los aficionados del Atlètic. La valla no soportó el peso y cedió, dejando a un buen número de aficionados sobre el terreno de juego. El partido estuvo detenido durante 34 minutos hasta que los operarios del club ataron la valla con unas cuerdas. Por si fuera poco, cuando Lluís Mercadé se dirigió al otro lado de la grada tras establecer el 2 a 1 defininitivo a 2 minutos del final, esa parte de valla también cedió. La reparación fue más rápida y el partido pudo acabar 135 minutos después de haber comenzado. No hubo que lamentar heridos de ninguna consideración.