El Club Egara decidirá los campeones de Liga

El salón social del Club Egara ha acogido este jueves el acto oficial de presentación de la "final four". Nebridi Aróztegui

Hockey

Jordi Guillem



16.05.2019 | 16:34

Este fin de semana, las instalaciones del Club Egara acogerán la sexta edición de la "final four" de las Ligas de División de Honor masculina y femenina de hockey. Por segunda vez, el club del Pla del Bon Aire se ha volcado para acoger como se merece la gran fiesta que cerrará la temporada competitiva del hockey español. El sábado se disputarán las semifinales y el domingo las finales. El presidente del Club Egara, Pere Marcet, el presidente de la Federación Española, Santi Deó, su homólogo de la Catalana, Xavi Adell, y el director del torneo, Carles Casals, entre otras autoridades y jugadores, han explicado este jueves los pormenores del mismo. En la competición femenina, Club de Campo y San Pablo Valdeluz disputarán a las once de la mañana la primera semifinal. A la una del mediodía, las anfitrionas del Club Egara jugarán la segunda ante el Júnior de Sant Cugat. Los ganadores de ambos derbis, el madrileño y el vallesano, se verán las caras en la finald el domingo a la una del mediodía. En lo que a la "final four" femenina se refiere, Atlètic y Club Egara se medirán en la segunda semifinal este sábado a las 5.15 de la tarde. Antes, a las 3.15, la primera semifinal enfrentará al RC Polo, campeón de la fase regular, con el Club de Campo madrileño. Las entradas para los dos días cuestan 15 euros (10 para los niños de 6 a 12 años) y ya se pueden adquirir en el sitio web de la Federación Española.