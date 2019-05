Egara 1935, Atlètic y Rimas pelearán por el título

Hockey. Primera División

15.05.2019 | 00:56

Los tres equipos egarenses que disputaron las dos fases sector se semifinales para acceder a la fase final del Campeonato de España de Primera División consiguieron clasificarse en las instalaciones de Can Salas. La fase final de la competición se celebrará entre el viernes 24 y el domingo 26 de este mes de mayo en las instalaciones del CH Sardinero de Santander. En el primer grupo, el Atlètic perdió por 3 a 4 ante el Catalonia y se impuso por 2 a 0 al Jolaseta. Los de Can Salas se clasificaron segundos con dos puntos, por detrás de un Catalonia que fue primero con cuatro. El Jolaseta se quedó fuera con cero puntos. En la otra fase sector, celebrada también en Can Salas, el Egara 1935 derrotó por 3 a 0 al Rimas y por 5 a 2 al Benlamádena, mientras que el Rimas derrotó por 3 a 1 a los malagueños. El conjunto del Pla del Bon Aire finalizó primero con cuatro puntos, seguido del Rimas con dos. El único equipo que se quedó fuera de las semifinales fue el Benalmábena, que no consiguió puntuar. Santander acogerá dentro de nueve días la fase final. En el grupo "A", pelearán por el ascenso a la División de Honor "B" CH Sardinwero, San Pablo Valdeluz, Kale Lagunak y CH Castelldefels. Dos de estos cuatro equipos subirán de categoría. En el grupo "B" figuran los cuatro equipos que no tiene opciones de ascenso pero sí de pelear por el título. Se trata de CH Catalonia, Egara 1935, Atlètic y Rimas.