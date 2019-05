Los técnicos

14.05.2019 | 04:00

Quizás no el público, pero los entrenadores esperaban una eliminatoria tan igualada como la que se vivió en el Pla del Bon Aire. Patricio Keenan devolvió al Egara a la "final four" tras la eliminación del año pasado. "El Terrassa supo jugar dos partidos muy buenos. Controlamos el juego, aunque la verdad es que sufrimos en el primer partido. El segundo lo controlamos en todo momento". Destacó Keenan que "el Terrassa es un equipo que sabe luchar y aprovechar las oportunidades que tiene. Ahora nos toca disfrutar de una "final four" que será una gran fiesta para el club". Por su parte, Néstor Llobet comentó: "Hemos trabajado muy duro. Salimos vivos del primer partido y tuvimos opciones hasta el final. Sólo me queda felicitar a mi gente. El Egara es un gran equipo y no ha podido ser. Lo hemos intentado todo e incluso hemos podido empatar", dijo.