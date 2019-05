Cristian: "Era el momento adecuado para marcharme"

Fútbol. Tercera División

Josep Cadalso

14.05.2019 | 19:23

Cristian García cerrará el próximo domingo su etapa como entrenador y director deportivo del Terrassa FC, club al que se incorporó hace tres temporadas como jugador y responsable de la parcela deportiva. El técnico y el presidente, Jordi Cuesta, lo oficializaron este martes por la tarde aunque la noticia era conocida desde hace semanas. Cristian ha explicado que hace tiempo que tenía decidido poner el punto y final a esta etapa en base a distintos factores. "He vivido situaciones muy desagradables y el club necesitaba recuperar la tranquilidad institucional", ha señalado. "En la séptima jornada, después de una promoción y estando terceros en la clasificación ya se pedía mi dimisión. Es imposible conseguir los objetivos si no hay unión. Me han insultado en la calle y han llegado a decir que me llevaba dinero de los campus. Eso no tengo por qué soportarlo."

El presidente, Jordi Cuesta, ha señalado que esta salida es "un punto y aparte" y dejó abiertas las puertas del club a Cristian en un futuro. "Es el mejor momento para hacer este paréntesis."