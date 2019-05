El Atlètic cumplió el guión 

Hockey. Play off

Joan Fitó

14.05.2019 | 04:00

Un año más, el Atlètic estará en la "final four" de la Liga. Los de Can Salas vencieron el pasado fin de semana al FC Barcelona por un global de 11 a 4, en dos partidos que tuvieron casi siempre dominados, aunque se les escaparon solamente en algún tramo. No hubo sorpresas y este sábado se podrá disfrutar en el Pla del Bon Aire de un nuevo derbi entre Atlètic y Egara, dos colosos del hockey español frente a frente otra ...