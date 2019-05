Egara y Atlètic jugarán la "Final Four"

Hockey. División de Honor

Jordi Guillem

12.05.2019 | 15:16

El Club Egara y el Atlètic Terrassa se han clasificado este domingo para la "Final Four" de la División de Honor de hockey que se disputará el próximo fin de semana en las instalaciones del Egara. Mientras que el Atlètic ha pasado la eliminatoria de cuartos de final con suficiencia ante el FC Barcelona, el Club Egara ha resuelto de forma favorable un enfrentamiento más disputado contra el CD Terrassa.

Ese enfrentamiento terrassense, cuyos dos partidos se han disputado en el Pla del Bon Aire, ha sido más equilibrado de lo previsto. En el primer encuentroganó por 2 1 y en el segundo se impuso por 1 a 0 gracias a un gol de Pau Quemada.

El Atlètic, que jugó su eliminatoria en Can Salas, ya dejó el compromiso casi resuelto en el primer partido al derrotar al FC Barcelona por 7 a 3. En el segundo encuentro el Atlètic volvió a ganar por 4 a 1.

Los dos equipos terrassenses se medirán el sábado en la semifinal de la "Final Four" a partir de las 17.15 horas. El Polo, que ha eliminado al Tenis, y el Club de Campo, que ha eliminado a domicilio al Júnior, completan el cuadro de participantes en esta fase final.