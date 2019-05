El Club Egara sorprende al Polo

Hockey. División de Honor femenina

Jordi Guillem

12.05.2019 | 15:29

El Club Egara se ha clasificado este domingo para la "Final Four" de la Liga femenina de hockey después de eliminar a domicilio en la ronda de cuartos de final del "play off" al RC Polo. La fase final de la Liga se jugará el próximo fin de semana en las instalaciones del Club Egara.

El conjunto del Pla del Bon Aire ya mostró sus cartas en el primer partido de la serie jugado el sábado, en el que se impuso por 1 a 2. El Polo igualó la serie el domingo al imponerse por 1 a 0. Pero en los lanzamientos de "shoot outs" el Egara logró la victoria por 1 a 2 proporcionando la principal sorpresa de los cuartos de final. Su rival en las semifinales será el Júnior, que ha eliminado a la Real Sociedad, vigente campeón.

El CD Terrassa, en cambio, no tuvo opciones ante el Club de Campo. Un 7 a 1 en el primer partido ya dejó la serie casi resuelta. En el segundo, las madrileñas repitieron victoria por 5 a 1 y se medirán en semifinales contra el Complutense.