El Jabac asciende a División de Honor

Fútbol. Liga Nacional juvenil

11.05.2019 | 20:31

El Jabac ha conseguido este sábado el ascenso a la División de Honor juvenil a una jornada de que concluya el campeonato en la Liga Nacional. El conjunto egarense se ha impuesto por 1 a 0 en Can Jofresa a la Unificació Bellvitge, mientras que el FC Barcelona "B" ha ganado por 1 a 3 en el campo del Mataró, el equipo que se disputaba el ascenso con el Jabac. El equipo dirigido por Edu Mota conocía la derrota de su rival ante el segundo juvenil del Barça, pero su victoria no ha sido fácil. El único tanto ha llegado de la mano de Oriol Alfaro en el minuto 63 del partido. Y a la conclusión se ha desatado la euforia ante el regreso del conjunto terrassense a la máxima categoría del fútbol juvenil.