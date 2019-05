El Jabac ascenderá a la División de Honor si gana al Bellvitge y la EF Mataró pierde

Fútbol. Liga Nacional juvenil

11.05.2019 | 04:00

Esta tarde se disputa la penúltima jornada de la Liga Nacional juvenil, en la que el Jabac tendrá su primera posibilidad de conseguir el ascenso de forma matemática. Para conseguirlo, los pupilos de Edu Mota necesitan derrotar al Unificación Bellvitge (decimotercero) en el campo municipal de Can Jofresa y esperar que la Escola Futbol Mataró pierda ante la visita del FC Barcelona "B". Ambos equipos comenzará a las seis de esta tarde, con lo que al finalizar su partido, el Jabac sabrá ya si el ascenso se ha convertido en una realidad. En la primera vuelta, el Jabac ganó 1 a 2 al Bellvitge y el Barça ganó por 4 a 1 al Mataró.

Un punto de ventaja

En esta Liga Nacional juvenil, el conjunto terrassense ocupa la cuarta posición con 59 puntos, uno más de los que tiene la EF Mataró. El primer clasificado, la Damm, tiene el ascenso ya asegurado, mientras que la segunda plaza será para Jabac o EF Mataró. Los filiales del Barça y el Espanyol, segundo y tercero respectivamente, están separados por dos puntos y no aspiran al ascenso por su condición de filiales. En caso de no lograr subir hoy, los pupilos de Edu Mota tendrían el próximo sábado día 18 una segunda oportunidad. En esa última jornada, los terrassenses visitarán al octavo clasificado, el Cornellà "B", mientras que su rival, el conjunto de la capital del Maresme, visitará al sexto, el Badalona.