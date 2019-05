Excesivo castigo para el Can Parellada

Fútbol. Segunda Catalana

07.05.2019 | 04:00

El Can Parellada sucumbió en su campo ante el Joanenc por una goleada exagerada que se fraguó en la primera mitad. Los egarenses encajaron un parcial de 0 a 3 en la primera media hora de partido pero, tras el descanso, las cosas cambiaron radicalmente. El Can Parellada logró dos goles y recortó distancias pero los visitantes consiguieron marcar el 2 a 4 de inmediato, con lo que cortaron la reacción local. A partir de aquí, el Joanenc fue aumentando su renta ante un Can Parellada que lo intentó todo pero sin acierto. Tras esta derrota y la victoria del Matadepera, los locales se complican más sus posibilidades de evitar el descenso directo.

CD Can Parellada, 2

Enric, Manuel (Kuko, m. 46), Marc Hita, Kevin, Carim, Kike Belbel (Dumont, m. 80), Roc Piñol (Pardi, m. 46), Bernat, Alén (Arellano, m. 46), Montes y Guillermo (Javierre, m. 75)

FC Joanenc, 7

Baquero, Martín (Marc Masats, m. 76), Serra, Criado, Marc Sala, Ricardo, Payeras (Gerard Martínez, m. 76), Eric Márquez (Aitor Rodríguez, m. 68), Boubacarr, Rebollo (Delgado, m. 63) y Valentín.

Árbitro. Miguel Ángel Alonso Martínez. Tarjeta amarilla al local Guillermo y al visitante Aitor Rodríguez.

Goles. 0-1, minuto 4, Criado; 0-2, minuto 20, Eric Márquez; 0-3, minuto 33, Eric Márquez; 1-3, minuto 50, Pardi; 2-3, minuto 59, Guillermo; 2-4, minuto 60, Criado; 2-5, minuto 65, Ricardo; 2-6, minuto 76, Delgado; 2-7, minuto 89, Ricardo.