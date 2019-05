Cristian: "Queremos dignificar la competición"

07.05.2019 | 04:00

A Cristian García, entrenador del Terrassa FC, no le interesaba el debate sobre a quien había beneficiado el resultado final. Ni si tiene más empatía con el Castelldefels por ser Miki Carrillo su entrenador. "Lo siento por la Grama pero nosotros hacemos nuestro trabajo. Son partidos extraños de jugar, porque hay terceros equipos que están implicados. Lo que queremos es dignificar la competición y el escudo. Terrassa y Grama son dos clubs amigos porque se conocen los presidentes, pero yo me rijo por intentar ganar cada partido." Cristian también dijo que esta misma semana se podría conocer el nombre de su relevo en la dirección deportiva, cargo para el que Miquel Ezequiel sigue siendo el principal favorito después de los contactos que ha mantenido con los responsables del consejo de administración en el transcurso de los últimos días.

Àlex Fernández fue el jugador más destacado del Terrassa. Admitió que la Liga se está haciendo larga. "No es fácil encontrar motivaciones", señaló. "No esperábamos llegar a estas fechas sin opciones. Cuesta hacer frente, pero hay que intentar ganar lo que queda." En relación al futuro, señaló que su prioridad pasa por seguir. "Estoy muy bien en el Terrassa, me siento valorado y no tengo motivos para marchar." Carreón, por su parte, celebró su gol y la victoria. "Era un campo complicado, con un rival que se jugaba mucho. Esta victoria nos alegra este final de Liga." En relación a su futuro, que parece fuera del Terrassa, dijo que es su agente quien lo gestiona. "Como jugador me gustaría seguir avanzando", señaló.