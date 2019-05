El Can Parellada naufragó en su cancha

Bázsquet. Segunda Catalana femenina

07.05.2019 | 00:19

El Can Parellada firmó, quizá, el peor encuentro de la temporada en la peor fecha posible. Las de Sito Roqué cedieron de forma muy clara ante el Vedruna de Gràcia y dejan prácticamente sentenciado el 'play-out' con factor cancha en contra, una condición que se decidirá en las dos últimas jornadas ligueras.

Ante las barcelonesas, el Can Parellada no encontró en ningún momento la fórmula para intentar dar el golpe. Salió en defensa zonal y su rival firmó un sensacional cinco de cinco en triples para empezar, una circunstancia que cambió de forma radical el guión del partido. Esto acabó lastrando a un Can Parellada que lo intentó, luchó, pero en ningún momento consiguió dar la vuelta al marcador. Ya en el descanso el escenario era sumamente complicado para las locales, que cedían por 16 puntos de diferencia: 29-45.

La situación cambió poco en la reanudación, con un Vedruna Gràcia más acertado en todas las facetas. Con una desventaja inalcanzable, el partido tomó una diferencioa espectacular. En la tramo final, las locales bajaron los brazos y encajaron un duro parcial que afeó el resultado.

El entrenador del CB Can Parellada Sitó Roqué, ha anunciado que dejará el banquillo al final de esta temporada, sea cual sea el desenlace del campeonato. Sito Roqué ha explicado que después de 30 años entrenando ha llegado el momento de hacer un paréntesis y se retirará, al menos, por espacio de una temporada. Sito Roqué ha entranado en distintos equipos locales y la temporada pasada condujo al Can Parellada femenino al ascenso a Segunda Catalana.

CAN PARELLADA, 48

Zabalgo (3), A. García (4), Carreño, Martínez (3) y Herrero (5), cinco inicial, Cornet (4), Agusí (13), Bellaescusa (14) y M. García (2).

VEDRUNA GRÀCIA, 81

Martín (25), Haro (6), Traveria (9), Helia (9) y Llorens (8), cinco inicial, Carbonell (12), Baeza, Clemente (6) y Palau (6).

Árbitros. Ceano y García.

Parciales. 13-22, 29-45, descanso, 40-58, 48-81.