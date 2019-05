El Atlètic jugará la promoción

Hockey. División de Honor femenina

Redacción

07.05.2019 | 04:00

No hubo sorpresas y el Atlètic Terrassa cayó goleado en Madrid ante un Club de Campo que es el único equipo que no ha cedido ninguna derrota en toda la temporada. Si en el partido de la primera vuelta las madrileñas se impusieron por 0 a 6 en Can Salas, en este último encuentro de la fase regular del campeonato derrotaron por 6 goles a 2 a las de Can Salas.Necesitaba el Atlètic repetir el resultado del CD Terrassa ante el Tenis, pero pronto se vio que ...