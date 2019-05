Desplazamiento al campo de la Fundació Grama

04.05.2019 | 04:00

El Terrassa FC se desplaza mañaña (11.45) al campo de la Fundació Grama para abordar el penúltimo desplazamiento de la temporada. En tanto que los egarenses afrontan este compromiso sin ninguna urgencia, su rival lo afronta como una verdadera final. El conjunto de Santa Coloma ocupa la decimoctava posición, la última de la zona de descenso. Se encuentra a 4 puntos de distancia del Castelldefels, que marca actualmente la zona de salvación siempre que no se produzca ningún descenso compensado. Con tres jornadas por delante, la Fundació Grama necesita sumar los tres puntos para conservar sus aspiraciones de permanencia dado que un tropiezo podría resultar definitivo. Llega al partido ante los egarenses en un buen momento de forma, dado que en las tres últimas jornadas ha sumado siete puntos. El Terrassa FC, en cambio, sigue inmerso en un bache que le ha alejado de forma irreversible de la zona alta de la clasificación y ha convertido este sprint final del campeonato en un trayecto sin interés. Los egarenses acudirán a esta salida con la baja de Imaz, sancionado con un partido, y José Juan, que se encuentra lesionado. Cristian García ha señalado que el objetivo no será otro que "sumar los tres puntos" ante un rival que jugará con la máxima motivación. "Ellos se juegan mucho más que nosotros, pero eso no va a ser una excusa. Queremos acabar la Liga de la mejor manera posible." A seis puntos de distancia, la sexta plaza parece difícil de alcanzar. Y también los 65 puntos que pidió Cristian a su equipo para superar la marca de la temporada anterior. Para ello habría que ganar los tres partidos de Liga que faltan por jugar.