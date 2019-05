Sentencia por la vía rápida

Waterpolo. División de Honor. Cuartos de final del "play off"

Jordi Guillem

03.05.2019 | 04:00

El CN Terrassa no dejó escapar su primer "match ball" y resolvió su serie de cuartos de final del "play off" contra el CN Sabadell al anotarse la segunda victoria de este derbi comarcal. Tras el triunfo del martes el el Àrea Olímpica, el conjunto de Dídac Cobacho se impuso en Can Llong en un partido con altibajos que resolvió en los instantes finales después de tenerlo bajo control durante casi todo su desarrollo. El empuje final de los locales puso en aprietos a un CN Terrassa que hizo gala ...