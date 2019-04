Solivelles no habló de su futuro

30.04.2019 | 04:00

El partido tenía más alicientes externos que propios. Y uno de ellos era ver en el bando visitante al segundo entrenador, Miquel Ezequiel, y al técnico, Jose Solivelles. El primero aparece como candidato a la dirección deportiva del Terrassa y el segundo es claro candidato al banquillo si Ezequiel aterriza en el club. Solivelles, sin embargo, no quiso hablar de esas hipótesis. En relación al futuro de Ezequiel dijo: "primero no sé nada, segundo esa es una pregunta para Miguel, tercero me parece normal que el Terrassa piense en él y cuarto espero no perderlo." En clave de prudencia, no quiso ni valorar una posible oferta del Terrassa. "Yo me veo el martes entrenando. Esto es fútbol y todo da muchas vueltas, pero nada más."