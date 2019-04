Un parcial inicial de 29-10 condena al Can Parellada a jugar el 'play out'

Básquet. Segunda Catalana femenina

30.04.2019 | 04:00

El Can Parellada dejó pasar una enorme oportunidad para escalar posiciones en tabla y opositar, de forma muy seria, para no tener que someterse a un peligroso 'play-out' para no bajar de categoría.

Ante el CB CIC, las de Sito Roqué firmaron uno de los peores encuentros de la temporada. Iniciaron el encuentro con ninguna tensión, encajando un parcial de 29 a 10 que les dejaba, tras diez minutos, sin ninguna opción de victoria.

A partir de ese momento, las egarenses lo intentaron pero no fueron capaces de bajar de los diez puntos, condenándose así, a jugar dicho 'play out' para intentar mantener la categoría y firmar una gran temporada.

CB Cic, 74

Segui (11), Cartaña (13), Seguí (5), Fernández (5) y Elvira (7), cinco inicial, Hervás (4), Espinar (4), Sánchez (3), Fontanet (2), Barghout (9) y López (6).

Can Parellada, 52

Agusí (8), M. García (5), Herrero (3), Zabalgo (7) y Bellaescusa (3), cinco inicial, A. García (2), Martínez (16) y Cornet (8).

Árbitros. Park y Mesentzev.

Parciales. 29-10, 43-29, descanso, 60-40, 74-52.