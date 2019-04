Empate del Jabac que al final tuvo mejor sabor

Fútbol. Liga Nacional juvenil

Redacción

30.04.2019 | 04:00

El Jabac no pudo pasar del empate ante un Atlètic Segre que está situado en la zona baja de la clasificación. Este punto, que a priori parecía no ser del todo positivo para los intereses de los de Edu Mota en su pelea por una plaza de ascenso directo, acabó siendo muy valioso después del tropiezo de su máximo rival, el Mataró, en el campo del Mercantil.

Ahora, tras este resultado, los mataronenses tienen sólo un punto más que los egarenses que, este miércoles, juegan lo que resta de partido ante el Barça "B", con lo que tendrán la opción de superarlos en la clasificación, en caso de victoria.

El encuentro no fue propicio para los de Mota que, pese a disponer de suficientes ocasiones para superar al Atlètic Segre, no las pudieron concretar con éxito. Samper, de penalti, adelantó al Jabac en la primera mitad pero, en la reanudación, los visitantes remontaron, pese a quedarse con un jugador menos, por la expulsión de Sergi Roca.

En los minutos finales, un tanto de Ernest supuso una igualada que, al menos, supuso un punto de oro para el equipo egarense.

UFB Jabac i Terrassa, 2

Víctor Pareja, Álex Jiménez, Víctor Barrionuevo (Raúl Pérez, m. 68), Otero, Juan (Xavi López, m. 72), Torres, Xavi Murcia, Ernest, Gerard del Río, Jordi Pérez y Samper. (Alfaro, m. 64)

Atlètic Segre, 2

Alejandro, Farrando, Garrabou, Jahara, Sergi Roca, Rusiñol, Sergi Pujol (Eric Miret, m. 46), Bayona (Ian Coit, m. 74), Thomas Mansilla (Xavi Sánchez, m. 44), Jordi Sidahmed y Jounou (Malcolm, m. 59).

Árbitro. Albert Ávalos Martos. Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Farrando, Eric Miret y Rusiñol. Expulsó con tarjeta roja directa al visitante Sergi Roca, en el minuto 57 de partido.

Goles. 1-0, minuto 22, Samper de penalti; 1-1, minuto 47, Jordi Sidahmed; 1-2, minuto 67, Malcolm; 2-2, minuto 85, Ernest.