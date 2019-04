"Nuestro objetivo este año era no sufrir"

Fútbol. Tercera División

26.04.2019 | 04:00

El Granollers ha transitado por el campeonato de Liga con solvencia e incluso en determinados momentos del campeonato se ha reivindicado como aspirante a las primeras posiciones. "Nuestro objetivo era no sufrir", confiesa Miquel Ezequiel. "Estar entre el sexto y el décimo lugar era lo que nos correspondía. Pero pensar en la promoción tampoco se nos ha pasado por la cabeza. Nos faltaba algo." Entiende que las lesiones, en una plantilla corta, han tenido una incidencia clave. "Además, Sant Andreu y Horta hace semanas que no fallan." Sobre el Terrassa, admite que su bajón ha sido inesperado. "No sé qué le ha pasado. Después de 14 jornadas sin perder se ha desmoronado y no le encuentro explicación."