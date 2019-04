El alevín "C" del CN Terrassa, subcampeón de la Costa Daurada Cup 

Fútbol base

26.04.2019 | 04:00

El equipo alevín "C" del CN Terrassa se proclamó subcampeón de la Costa Daurada Cup, un torneo internacional celebrado en Cambrils. En la final, los egarenses cayeron contra el Barcelona FA de Chipre por 3 goles a 5. Àlex Solé fue el máximo goleador de la fase final. El club egarense desplazó a otros ocho equipos. El alevín "E" ganó la final de consolación por penaltis tras empatar a uno con el Añorga KKE. El alevín perdió por 1 a 2 ante el Baskonia FE en la final de consolación. El benjamín cayó por 1 a 5 en semifinales ante el Can Rull. El equipo formado por jugadores del benjamín "B" y el alevín "F" perdió también en semifinales por 0 a 3 ante el Can Rull después de eliminar por 2 a 1 al benjamín del CN Terrassa. El conjunto infantil cayó en cuartos de final ante el Mervue United irlandés por 0 a 1. El infantil formado por jugadores del "B", "C" y "D" cayó por 0 a 8 ante el DDSL irlandés en la fase de consolación y el alevín "D" fue superado en la fase de grupos por 1 a 3 ante el Haddington Athletic escocés.