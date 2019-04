Keenan: "Aún no sabemos cómo se nos escapó este partido"

23.04.2019 | 00:33

Patricio Keenan, entrenador del Club Egara, no se explica todavía como el Polo pudo llegar a empatar un partido que el Egara tenía controlado. "Aún no sabemos como se nos escapó ese partido. Competimos a un gran nivel, teníamos dos goles de ventaja y no bajamos los brazos en ningún momento. Pero cometimos dos errores y el Polo supo aprovecharlos. No tuvimos tiempo para recuperarnos y nos vimos abocados a los "shoot-outs". Siguen siendo nuestra asignatura pendiente. No somos especialistas. Además, en ese tipo de tandas el componente anímico es altísimo. Suele ganar el equipo que viene de atrás. Y así sucedió", señala un Keenan que tenía muchas expectativas puestas en esta competición. "Se nos escapó una gran oportunidad. Fue un palo duro tanto para los jugadores como para mí, pero debemos asimilarlo lo antes posible. Estoy convencido de que esta EHL nos fortalecerá de cara a la "final four" por el título de Liga". Globalmente, sin embargo, Keenan está satisfecho con el torneo realizado. "El equipo se ha comportado bien. Llegamos mejor de lo que esperábamos a esta EHL. Más allá del resultado, competimos bien". Curiosamente, los cuatro partidos de cuartos se decidieron en los "shoot-outs"