El Terrassa FC recibe un duro correctivo en Llagostera

Fútbol. Tercera División

20.04.2019 | 19:19

El Terrassa FC ha sufrido una dura derrota este sábado en el campo del Llagostera, líder del campeonato, donde ha caído por 5 a 0 confirmando un pésimo final de temporada. Los egarenses no han podido confirmar la mejoría apuntada en el campo del Castelldefels contra un rival que no quería concedir ninguna ventaja a sus rivales en la lucha por el titulo de Liga.

El partido ha empezado mal para el conjunto de Cristian García, que en el minuto 13 ha encajado el 1 a 0, obra de Eric Jiménez en una acción de estrategia. Aunque el Terrassa ha podido empatar poco después, Gil Muntadas ha anotado el 2 a 0 en el minuto 20. A cuatro minutos del descanso, Pitu ha hecho el 3 a 0 al transformar una pena máxima.

El cuarto gol se produjo en el minuto 52, a cargo de Toni Cunill con un remate de cabeza ante el que no pudo hacer nada el portero del Terrassa Ortega, que en este encuentro ha recuperado la titularidad. El Llagostera redondeó la goleada por mediación de Sascha cuando faltaban seis minutos para la conclusión.

La próxima semana se espera que el técnico, Cristian García, se entreviste con el presidente, Jordi Cuesta, en un encuentro que definirá el futuro del entrenador y marcará la línea de actuación a seguir de cara a la próxima temporada. En todo caso, todo indica que el futuro del técnico está fuera del club egarense.