El Egara cae por "shoot-outs" ante el Polo y se queda sin semifinales

Hockey. Euro Hockey League

Jordi Guillem

20.04.2019 | 18:05

El Polo, otra vez el Polo, se ha cruzado en el camino del Club Egara. En el cuarto de final catalán que se ha disputado esta tarde en Eindhoven, los egarenses parecían tenerlo todo a favor para meterse por segunda vez en su historia en las semifinales de la competición. Pero empataron a tres y perdieron por 0 a 3 en unos "shoot-outs" para olvidar. Los de Patricio Keenan comenzaron fuertes ante un Polo que contaba con la baja del egarense Xavi Lleonart.

A los nueve minutos, Josep Romeu situó en ventaja al Egara al transformar un gran penalti-córner. No encontraba el Polo la forma de generar peligro y en el minuto 34 Lluís Mercadé cazó una bola en el área elevada por el egarense del Polo Roc Oliva y situó el 2 a 0 en el electrónico. La reacción de los de Carlos García Cuenca se esperaba, pero el Egara jugaba a favor de resultado y de marcador. En el minuto 37, el capitán egarense del Polo David Alegre bajó una bola al área, se la acomodó y batió a Quico Cortès de revés raso. Golpeó entonces el Egara en el minuto 48 cuando Mercadé logró su segundo gol en una gran acción colectiva. Quedaban diez minutos y el Egara se veía ya en la segunda semifinal del domingo. Pero los egarenses del Polo no habían dicho aún su última palabra. Con dos minutos de diferencia, Oliva de penalti combinado y Alegre de jugada fijaron en el luminoso un 3-3 que ya no se movería. Y con los "shoot-outs" llegó el desastre. El Polo se impuso por 0 a 3. Vicenç Ruiz, Josep Farrés y Gerard Clapés fallaron los tres del Egara y Oliva, Alegre y Borja Llorens de stroke marcaron los del Polo.

El conjunto barcelonés se medirá en semifinales este domingo a las 15.15 horas al Rot Weiss de Colonia, que ha eliminado al Amsterdam. La primera semifinal enfrentará a las 13 horas al Mannheimer alemán y al Waterloo Ducks belga. Por primera vez en la historia de la EHL no habrá ningún equipo holandés en la "final four". Los cuatro duelos de cuartos de final de este sábado se han resuelto por "shoot-outs". La gran final se jugará el lunes a las 15.15 horas.