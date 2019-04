Peligrosa derrota de la JET QSport ante el CN Sabadell

Básquet. Primera Catalana femenina

16.04.2019 | 04:00

Se le escapó a la JE Terrassa una victoria que hubiera sido vital para seguir con opciones de escaparse de las posiciones de "play-out". Ante el CN Sabadell, conjunto implicado en la pelea, las de Can Jofresa firmaron un buen encuentro, pero no supieron rematarlo en el último parcial. En ese tramo de partido, las egarenses no fueron capaces de mantener el nivel mostrado, y además, el Sabadell resultó ser mucho más practico en todas las situaciones, ...