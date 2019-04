El Caldes remontó en el campo del Can Parellada

Fútbol. Segunda Catalana

16.04.2019 | 04:00

El Can Parellada cayó por la mínima en casa. El conjunto egarense se adelantó en el primer tiempo pero no pudo evitar una derrota en su feudo ante el Caldes. Guillermo marcó a diez minutos para que se llegara al descanso. Sin embarego, los visitantes, con dos goles en seis minutos, acabaron sumando la victoria y dejaron sin puntos a un Can Parellada mucho más necesitado.

CD Can Parellada, 1

Enric, Miki Girbau, Ligero (Pardi, m. 31), Kevin, Bigo (Manuel Delgado, m. 66), Kike Belbel, Guillermo, Bernat, Kuko, Montes y Marc Hita (Miguel Navarro, m. 73).

CF Caldes Montbui, 2

Morte, Pedragoza (Sissoko, m. 46), Roca, Gayola, Carlos Martínez (Aznar, m. 59), Aarón, Aitor García (Raúl Rodríguez, m. 89), Cañadilla, Rubén Ruiz (Marçal, m. 84), Edgar y Camí.

Árbitro. Sergi Roncero Huertas. Tarjeta amarilla a los locales Bigo y Kevin y al visitante Edgar.

Goles. 1-0, minuto 35, Guillermo; 1-1, minuto 65, Rubén Ruiz de penalti; 1-2, minuto 71, Sissoko.