Riqui Puig debuta en Primera División

Fútbol

13.04.2019 | 21:58

El centrocampista de Matadepera Riqui Puig debutó este sábado en Primera Dvisión con el FC Barcelona en el partido que el once barcelonista disputó en el campo del Huesca. Riqui Puig había actuado con el primer equipo en otras competiciones, pero no lo había hecho en Primera División. En esta oportunidad, el entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dio entrada a jugadores poco habituales y de la cantera con el fin de dar descanso a algunos titulares de cara al partido del martes de la Champions League ante el Manchester United.

Riqui Puig formó parte del once inicial y disputó 70 minutos de partido, rindiendo a un buen nivel y demostrando sus posibilidades de futuro. Entre sus acciones destacó una fantástica asistencia a Dembelé que estuvo a punto de acabar en gol.

Tras el encuentro, Riqui Puig se mostró feliz por su debut. "He cumplido un sueño", dijo tras el partido. También habló de su futuro inmediato, relacionado en algunos sectores con una cesión. "·Yo lo que quiero es seguir en el Barcelona. Es el club de mi vida, el de mis padres, el de mi familia. Si puedo escoger, seguiré en el Barça", confesó.