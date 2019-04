España cae goleada por 4 a 0 en Holanda y acumula ya cinco derrotas

Hockey. Pro League

Jordi Guillem

13.04.2019 | 19:57

Quinta derrota en nueve jornadas para una selección española que no conoce todavía la victoria en la FIH Pro League. Los pupilos de Fred Soyez perdieron este sábado por un contundente marcador de 4 a 0 en Rotterdam ante la Holanda del argentino Max Caldas. Además de la baja oor lesión de Marc Miralles, los también egarenses Pau Quemada y Xavi Lleonart tampoco pudieron alinearse en Rotterdam. Diez de los dieciocho hombres de Fred Soyez eran terrassenses. España ofreció una buena imagen en los dos primeros cuartos, pero encajó cuatro tantos en los dos últimos. Roel Bovendeert aprovechó un desvío en el minuto 33 para batir por vez primera a un Quico Cortès que pese rendir a buen nivel ha encajado once goles en los dos primeros partidos de la segunda vuelta. En el minuto 41, un trallazo lejano y raso de Mirco Pruijser significó el segundo gol neerlandés. Ya en el último cuarto, Lars Balk transformó el tercer penalti-córner de los "oranje" en el minuto 49. Y a dos del final, Arjen Lodewijks cerró la goleada con el 4 a 0. España suma ocho puntos tras nueve jornadas y se aleja de la "final four" de Amstelveen. Le quedan cinco partidos de la fase regular, en Inglaterra y Alemania y contra Australia, Nueva Zelanda y Argentina, a mediados de junio en Madrid.