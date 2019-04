El Mundial 2022, un asunto de ciudad

Hockey

Jordi Guillem

10.04.2019 | 09:38

El hockey terrassense mantuvo el martes por la noche una fructífera e inédita cumbre bilateral en Can Salas con los grupos políticos municipales para agilizar la candidatura de Terrassa para la Copa del Mundo masculina de hockey que debe celebrarse en julio del año 2022. Tras más de dos horas de intenso debate, se acordó que el proyecto era prioritario para la ciudad. No se cerraron acuerdos más allá de la voluntad de que el proyecto cristalice. Siete grupos políticos de la ciudad que concurrirán a las elecciones municipales del 26 de mayo (no estuvo la CUP y sí Tot per Terrassa) se mostraron receptivos, aunque el alcalde Alfredo Vega reiteró la necesidad de implicar a la Diputació, la Generalitat y el Estado y no se comprometió a asumir un gasto que superaría los 6 millones de euros. TeC y C's se mostraron también reticentes, al contrario que ERC, PP, PdCat y Tot per Terrassa. La ciudad compite por el Mundial con Alemania y Malasia. Su candidatura ya está presentada y dentro de dos meses, el 14 de junio, la Federación Internacional de Hockey comunicará el nombre del ganador. Hasta noviembre, sin embargo, se podría renunciar a la organización si no se han encontrado los fondos necesarios. Además de aportar 1,3 millones igual que Diputació y Generalitat, el Ayuntamiento debería invertir más de 5 millones en remodelar un Estadi Olímpic sumamente deteriorado, que sería la sede del Mundial.