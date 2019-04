El Sant Just pone fin a la gran racha del Can Trías

Fútbol. Segunda Catalana

09.04.2019 | 04:00

El Atlètic Sant Just, líder del grupo 3 de la Segunda Catalana, acabó con la buena dinámica de resultados del Can Trñias, que sumaba nueve encuentros seguidos sin perder. Los de Sergio López actuaron a un gran nivel y dominaron a los locales, pero no supieron materializar sus oportunidades. El partido parecía destinado a un empate sin goles pero, en los compases finales, el líder logró dos dianas que acabaron doblegando a los de Viladecavalls.

Atlètic Sant Just FC, 2

Clua, Palacios, Bernabéu (Sergio Martínez, m. 87), Morgado, Jan Antoni, Kosuga, Montes, Mateo (Marc García, m. 74), Ortego (Alliaume, m. 57), Moya (Cebrián, m. 57) y Tautiva (Caralt, m. 83).

UD Can Trías, 0

Nando, Chupi, Bilal, El Bakali, Òscar, Xavi Torres (Artés, m. 89), Álvaro, Asa, Mullor, Adrià (Javi Merenciano, m. 74) y Juanito (Gabi, m. 84).

Árbitro. Pau Martín Torres. Tarjeta amarilla al local Palacios y a los visitantes Xavi Torres (2), Bilal, Álvaro, Gabi y Javi Merenciano.

Goles. 1-0, minuto 81, Jan Antoni; 2-0, minuto 89, Morgado.