Otro resbalón del Jabac que le obliga a no volver a tropezar

Fútbol. Liga Nacional juvenil

09.04.2019 | 04:00

El Jabac demostró que no se encuentra en su mejor momento de la temporada y dejó escapar un triunfo en el Municipal de Can Jofresa ante el Sant Andreu, con un gol en el tiempo añadido. El conjunto de Edu Mota ha encadenado cuatro partidos sin ganar, con dos empates y dos derrotas, y ya no ocupa la segunda plaza de ascenso a la División de Honor, que está en poder del Mataró, que ostenta dos puntos de ventaja respecto a los egarenses.

Pese a que los barceloneses, situados en la zona media-baja de la tabla, se adelantaron en el marcador, el Jabac supo reponerse y empató dos minutos más tarde. En el segundo tiempo, Samper estableció el 2 a 1 para los locales pero el Jabac se quedó con diez y, en el tiempo añadido, le empataron.

UFB Jabac i Terrassa, 2

Víctor Pareja, Xavi Murcia, Guillem Verdaguer, Otero, Juan, Torres, Samper (Alfaro, m. 83), Oriol Verdaguer, Gerard del Río (Aladar, m. 89), Raúl Pérez (Ernest, m. 67) y Víctor Barrionuevo (Vigara, m. 76).

UE Sant Andreu, 2

Lozano, Izan Espinosa, Solina, Pimentel (Sergi Domínguez, m. 73), Marc Arnau, De Jesús, Ricard Vidal (Iván Mañana, m. 73), Santiago, Romera, Álex Calatrava (Jariod, m. 89) y Adrián Gómez (Ericsson, m. 81).

Árbitro. José Javier Gómez López. Tarjeta amarilla al local Gerard del Río y a los visitantes Lozano y Pimentel. Expulsó con tarjeta roja directa al local Torres (minuto 82).

Goles. 0-1, minuto 32, R. Vidal; 1-1, minuto 34, Víctor Barrionuevo; 2-1, minuto 55, Samper; 2-2, minuto 89, Romera.