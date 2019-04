El Can Parellada "B" no pudo incomodar al líder

Básquet. Tercera Catalana femenina

09.04.2019 | 04:00

Ante el líder, en casa y tras una buena dinámica, el Can Parellada no pudo dar la sorpresa y vencer a un Òdena que, pese a ser superior, no tuvo muchos problemas para demostrarlo.

Las locales acusaron una primera parte un tanto irregular, donde acabaron perdiendo por 14 puntos, y no pudieron ni luchar por un triunfo de prestigio.

Además, esto deshinchó el ánimo local y dicha distancia fue aumentando poco a poco durante el transcurso del encuentro.

Pese al marcador final, las locales pelearon para intentar incomodar a un Òdena que fue superior, pero que podría haberse marchado de Can Parellada con alguna dificultad más.

Can Parellada "B", 46

Ortega (2), Sampietro (4), Perez (12), Villalba (2) y Lázaro (9), cinco inicial, Jandula (1), Mercader (2), Payan (8), C. Garcia, Peula (2), López (2) y Garcia.

CB Òdena, 63

Leache (5), Freixas (9), Odena (7), Raja (3) y Farreras (11), cinco inicial, Garcia, Haro, Garcia (5), Forn (13), Carmona (10) y Vidal.

Árbitro. Serra.

Parciales. 9-19, 19-33, descanso, 32-51, 46-63.