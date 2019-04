Jaume Leiva bate su marca personal en maratón

Atletismo

07.04.2019 | 22:01

El atleta terrassense Jaume Leiva, ha establecido su mejor marca personal en maraton tras firmar un tiempo de 2.13'06" en la maratón de Viena disputada este domingo. Leiva se ha clasificado en la decimocuarta posición de la prueba y ha superado el anterior tiempo que tenía con 2.13'41" logrado en Barcelona en 2013. Pese a su excelente papel en esta prueba, el corredor egarense se quedó a 51 segundos de la mínima demandada para acudir al Mundial de Doha. Leiva buscó esa mínima después de no haberlo podido hacer en la maratón de Sevilla de hace unas semanas a causa de una enfermedad. Pese a mostrarse satisfecho con su rendimiento en Viena, Leiva ha señalado que siente un poco de rabia por no haber corrido uno o dos segundos más rápido por kilómetro para hacer la mínima mundialista. "Creía que lo lograría y al final no pude", ha señalado.