Tres equipos del Natació Terrassa a la fase final

Frontenis. Fase previa del Campeonato de España

03.04.2019 | 00:11

Cuatro parejas del CN Terrassa tomaron parte en la fase previa del Campeonato de España de clubs en modalidad olímpica. Tres de ellas se clasificaron para la fase final de Primera División.

La pareja "A" compuesta por Xavi Dalmases y Albert Domínguez se clasificó para la fase final en el grupo "A" jugado en Madrid pese a perder en los dos partidos jugados ante el Naútico "B" de Tenerife y el Palencia "B". Las parejas "B" y "C" compitieron en la sede de Igualada y también se clasificaron. La "B", compuesta por Pol Dalmases y Ferran Cantariño ganaron al Igualada "C" y al Cheste, perdiendo contra el Náutico "C". La pareja "C", con Albert Vaghi y Guillermo Tiburcio, superó al Igualada "B" y perdió contra el Naútico "D".

Finalmente, la pareja "D", integrada por Modenes y Nieto, compitió en Toledo y perdió sus tres partidos contra Diocesano "B", Igualada "A" y La Villa de Don Fadrique, quedando fuera de la competición.