Sin poder salir de la promoción

La temporada pasada, el Atlètic acabó en zona de promoción de descenso, pero no tuvo que jugarla tras la renuncia del Universidad de Sevilla. En el presente ejercicio, las de Andreu Enrich han estado seis jornadas en esa penúltima plaza, las cuatro últimas de forma consecutiva. A falta de cuatro partidos no lo tienen fácil para escapar de las dos últimas posiciones, ya que deben enfrentarse a los tres primeros clasificados: Club de Campo, Polo y Júnior. El cuarto partido, toda una final, se jugará en Can Salas el día 14 de este mes ante el Tenis cántabro, colista con dos puntos menos que las egarenses.