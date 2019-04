El CB Can Parellada deja escapar un triunfo vital en la prórroga

El Can Parellada dejó escapar un triunfo que valía oro. Las chicas de Sito Roqué tenían todo de cara para sumar una nueva victoria. El Can Parellada vencía por un punto a falta de 5 segundos y disponía de dos tiros libres. No acertó ninguno de los dos y en el rebote posterior cometió falta. La Salle acertó uno de los dos lanzamientos libres y mandó el encuentro al tiempo extra.

Ahí, las egarenses tuvieron posesión para ganar el encuentro pero perdieron la bola y no llegaron ni a incomodar a su rival.

Antes, el Can Parellada había sido superior, desperdiciando ventajas de más de diez puntos. Al final, se lo jugó todo a una carta y acabó saliendo cruz para las egarenses.

LA SALLE BONANOVA, 70

Puig (16), Grané (20), Sensat (9), Monjo (2) y Gómez (5), cinco inicial, Casellas (9), Salvador (2), Salla y Sardà (4).

CAN PARELLADA, 69

Agusí (8), Martínez (7), Herrero (6), Zabalgo (11) y Bellaescusa (16), cinco inicial, A. García, Cornet (9) y M. García (10).

Árbitros. Tahere y Gaona.

Parciales. 13-19, 29-32, descanso, 44-42, 64-64, prórroga, 70-69.