Edu García se marcha al Sant Ildefons

El defensa Edu García acabará la temporada en el Sant Ildefons, equipo del grupo segundo de Primera Catalana que está luchando por obtener la permanencia en la categoría. El San Cristóbal ha informado que se ha llegado a un acuerdo de cesión hasta final de temporada, dado que el propósito del club es que Edu García se reincorpore al San Cristóbal la próxima temporada. El jugador tuvo un papel destacado en el ascenso a Tercera División de la temporada pasada, aunque en la actual había tenido un menor protagonismo. En este último tramo de la temporada tenía problemas para combinar horarios de entrenamiento y de estudios, una dificultad que en el Sant Ildefons no se produce al estar más cerca de su residencia. El concurso de Edu García puede ser importante en esta recta final de campeonato para el Sant Ildefons.