"Agradezco las palabras del presidente"

El presidente del Terrassa FC, Jordi Cuesta, ha reiterado esta semana su apoyo a Cristian García asegurando que va a seguir en el banquillo "aunque perdamos todos los partidos que faltan". El técnico terrassense se ha mostrado agradecido por esas palabras. "Me dio un proyecto a tres años vista y sabe que el balance hay que hacerlo al final. A partir de entonces ya analizaremos todos las decisiones que se deben tomar", señala. "Yo no soy de dejar las cosas a medias y no me he planteado dimitir a pesar del mal momento que atravesamos. El presidente tiene la potestad de prescindir del entrenador, cosa que no ha hecho y que le agradezco. Sabemos que los resultados no son los que deseábamos pero vamos a seguir trabajando hasta el último momento para mejorarlos. Y después haremos balance."