Un partido de sanción a Joan Pallàs

El Comité de Competición de Tercera División ha sancionado con un partido de castigo al defensa central del Terrassa FC Joan Pallàs, por acumulación de tarjetas. De este modo, no podrá jugar el domingo en el campo del Reus "B". Su ausencia obligará a Cristian a realizar cambios en el once titular, a la espera de si puede recuperar a alguno de los futbolistas que no han podido jugar en las últimas jornadas a causa de distintos problemas físicos. El técnico terrassista sí recuperará para ese compromiso al centrocampista Adri Díaz, que no pudo alinearse contra el Santboià también por acumulación de amonestaciones.