Sergi Valls: "Para mí no se ha terminado la temporada"

Las consecuencias de la derrota encajada este domingo por el Terrassa FC ante el Santboià son evidentes a todos los niveles. Además de la repercusión en la tabla clasificatoria, el golpe anímico será difícil de superar. "Para mí no se ha acabado la temporada", dijo tras la derrota el defensa Sergi Valls, el futbolista más destacado en las filas egarenses en ese partido. "Hay que preparar el partido contra el Reus con el propósito de sumar los tres puntos." El central del Terrassa admite la dificultad del escenario actual, pero considera que es preciso mantener la implicación. "No nos podemos engañar, sabemos que ahora mismo está muy difícil. Nosotros mismos nos hemos complicado la temporada, pero imposible tampoco es." El Terrassa ha perdido en su estadio contra los dos últimos clasificados del campeonato, resultados que le penalizan de forma más que notable. "No hemos querido perder los seis puntos contra los dos últimos. Y no creo que se haya producido relajación contra ellos, ha pasado así pese a intentar ganar esos partidos por todos los medios."

En su opinión, la falta de acierto a la hora de convertir las ocasiones de gol está siendo determinante. "Estamos en un momento en el que no entran, mientras que antes hacíamos goles de cualquier forma." Uno de los retos del equipo es recuperarse anímicamente. "Sabemos que es complicado, porque la sensación es que no ganamos a nadie y hasta los últimos son capaces de ganarnos. Pero hay que ir a por los tres puntos en Reus. Yo no lanzaré la toalla hasta el último partido de Liga. Y seguro que nadie lo hará."