Salvación matemática del Handbol Terrassa

Pese a perder por la mínima (34-35) en el pabellón de Can Jofresa ante un Granollers "C" con el que ha quedado empatado a dieciocho puntos en la clasificación liguera, el Handbol Terrassa se ha asegurado, a falta de tres jornadas para cerrar la competición, la permanencia matemática en la Lliga Catalana, la categoría a la que ascendió el pasado verano. Quedan seis puntos en juego, los mismos que el Handbol Terrassa le saca en estos momentos a un Manyanet que es antepenúltimo y al que los egarenses le tienen ganado el "goal average" particular.

Partido frenético

El duelo entre los dos conjuntos vallesanos estuvo tremendamente equilibrado en todo momento. Los locales salieron muy metidos en el partido, aunque en ningún momento fueron capaces de escaparse en el marcador de forma definitiva. Con una buena defensa y la aportación ofensiva de Cristian Serrano y Jairo Gómez, que anotaron nueve tantos cada uno, el Handbol Terrassa adquirieron una ventaja de hasta cuatro goles. En el descanso, sin embargo, la ventaja era de dos tantos de diferencia para los terrassenses (16-14).

La dinámica de la segunda mitad fue la misma que la de la primera. El intecambio de ataques y de goles era constante en ambas porterías. A cinco minutos para el final, el partido estaba empatado a 30 tantos. El tramo final fue un auténtico cara y cruz. Cualquiera pudo haber ganado, pero fue el Granollers "C" quien se llevó los dos puntos. La jornada, sin embargo, fue propicia. Gracias al resto de resultados, los egarenses pueden por fin respirar tranquilos. A falta de tres jornadas están ya salvados.

HANDBOL TERRASSA, 34

Riera, Pérez, Víctor Martínez, Raya (3), Serrano (9), Carretero, Navarro (3), Guardeño (2), Comellas, Fran Martínez, Gómez (9), Martorell, Garcia (4) e Iván Martínez (4).

GRANOLLERS "C", 35

Zudaire, Segovia (5), Bosch (1), Navarro (11), Garrell (4), Loscertales (2) Rius (4), Gendra, Encinas, González (5), Valera, Solà (2), Luna y Blanco (1).

Árbitros. Martí Ruiz y Elías Galiano.

Parciales cada 5 minutos. 4-2, 6-3, 11-5, 11-8, 13-11, 16-14, descanso, 20-18, 23-20, 25-23, 26-28, 30-30, 34-35.