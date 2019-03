El Club de Campo barrió al RC Polo en la Copa de la Reina

No hubo sorpresas en la final de la Copa de la Reina, donde las anfitrionas del Club de Campo golearon por 5 a 2 al RC Polo en un duelo que rompìeron en el tercer cuarto gracias a los goles de María López, Begoña García y Lucía Abajo. Antes, Sara Barrios y María López anotaron los dos primeros goles del conjunto que prepara Edu Aguilar. Isabel Zaldua y Marlies Verbruggen marcaron por parte de las de Babrizio Demarchi, que no tuvieron opciones. Es el cuarto título copero consecutivo para un Club de Campo que ha ganado 16 de las 34 Copas disputadas.