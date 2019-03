El Terrassa FC casi se despide de la promoción

El Terrassa FC prácticamente se ha despedido del "play off" de ascenso después de perder por 1 a 2 contra el Santboià este domingo en el Camp Olímpic en un encuentro en el que han fallado un penalti en el minuto 90. A siete puntos de la cuarta plaza que ocupa el Horta, que además tiene un partido menos, las opciones egarenses son casi inexistentes. La derrota de este domingo es la cuarta consecutiva que encaja el Terrassa en el Camp Olímpic. El resultado negativo ha vuelto a provocar las protestas de una parte de la afición, que ha pedido la dimisión del entrenador, Cristian García.

El Terrassa afrontaba el encuentro después del triunfo del miércoles en el campo del San Cristóbal, que acabó con una racha de seis jornadas sin ganar. Además de la recuperación emocional que significaba ese resultado, el partido contra el Santboià no ha podido tener un mejor inicio dado que en el minuto 5 se ha producido el primer gol de los locales. Serramitja ha puesto un excelente balón en profundidad a Toledo, que ha superado con un buen remate a Espinet. Aunque el Terrassa no ha arrinconado al Santboià, ha dispuesto de dos ocasiones (una de Imaz y otra en una llegada de Yayá que nadie ha sabido rematar) para ampliar la diferencia. Pero en el minuto 21, los visitantes han igualado el encuentro en un remate de cabeza de Kilian tras el lanzamiento de un córner.

A partir de entonces, el Terrassa ha ido perdiendo consistencia de un modo alarmante. Como le ha sucedido en otras ocasiones su productividad ofensiva ha descendido de forma alarmante. Y al empezar el segundo tiempo, en el minuto 56, el Santboià se ha puesto por delante en el marcador con un gol de Jota que ha encendido todas las alarmas. Cristian ha cambiado el sistema (ha pasado a jugar con tres defensas), ha dado entrada a Arranz, José Juan y Coro, pero el equipo se ha ido diluyendo de forma paulatina y se ha convertido en un manojo de nervios. Arranz y Toledo han dispuesto de alguina ocasión para equilibrar el encuentro, pero ha sido al final cuando ha estado más cerca el empate. Primero en una falta en la frontal del área lanzada por Coro que ha rechazado el portero visitante y en el minuto 90 en un penalti que Arranz ha fallado al enviar el balón al poste.