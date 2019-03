Cristian asume su culpa pero también señala a algunos jugadores

Cristian García, entrenador del Terrassa FC, ha admitido tras la derrota de su equipo este domingo en el Camp Olímpic contra el Santboià (1-2) que las opciones de aspirar a la promoción de ascenso son ya muy escasas. "La Liga no se ha acabado, pero se antoja muy difícil conseguir el objetivo", señaló. "Es muy difícil cuando pierdes contra los dos últimos en tu campo. Es una situación inesperada, pero no salimos de ella. La dinámica muy mala."

El técnico del Terrassa tuvo palabras duras hacia el rendimiento de algunos jugadores, aunque no quiso dar nombres. "A nivel individual hay gente que ni está ni se le espera. Yo tengo mi parte de culpa, eso está clarísimo, la principal, pero alguno debería mirarse hacia dentro. Soy el máximo responsable, de lo bueno y de lo malo, pero hay cosas que claman al cielo. Si uno quiere ser futbolista tiene que dar un paso al frente."

Cristian ha señalado que pese al complicado momento actual hay que seguir defendiendo los intereses del Terrassa. "Hemos sumado cero puntos en los cuatro últimos partidos en casa. Así es muy difícil. Es normal que la gente se queje y exprese sus sentimientos."