El Atlètic perdió la final ante un gran Polo

No pudo el Atlètic levantar este domingo en Madrid una Copa del Rey de hockey que no gana desde el año 2010. Fue claramente superado por un RC Polo que se impuso por 1 gol a 3 exhibiendo una solvencia defensiva impresionante. Tras un primer cuarto de tanteo, Guillermo Fortuño abrió el marcador para los de Carlos García Cuenca al desviar en el minuto 23 un pase de Àlex Reyné. El tanto le hizo mucho daño a los de Xero Gasol, que no encontraban la forma de generarle peligro a un rival que les ha ganado por sendos marcadores de 3 a 2 en los dos partidos de Liga. Y seis minutos después del primer gol del Polo llegó el segundo, obra de Marc Reyné tras un penalti-córner lanzado por el egarense Roc Oliva.

Se llegó al ecuador de la contienda con un 0 a 2 que dejaba un panorama complicadísimo para los de Can Salas. En el tercer acto, el Atlètic se abrió y el Polo pudo rematar la faena en sendos contragolpes, pero Joan Tarrés abrió un pequeño sendero para la esperanza al aprovechar una bola muerta en el área tras un tiro del capitán Marc Boltó para rubricar el 1 a 2. Parecía que había aún esperanza, pero cuatro minutos después, el egarense Xavi Lleonart sentenció la final al lograr el 1 a 3 definitivo tras un bellísimo penalti ensayado en que Roc Oliva amagó el tiro con una vuelta sobre sí mismo y le dio el pase. Hasta el final, el Atlètic intentó recortar distancias, pero su precipitación y la pétrea defensa de los barceloneses lo impidió.

En la última Copa como entrenador de Carlos García Cuenca, el Polo sumó su trigésimo título. El equipo ha conseguido jugar las siete últimas finales y ha ganado cinco. El Atlètic, que pese a la derrota ha firmado un gran torneo, deberá esperar al próximo diciembre para intentar ganar el título copero en Can Salas diez años después.