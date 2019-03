"En la línea de la Casa del Hockey"

Francesc Salvatella, presidente de Hockey per Terrassa, entiende que la falta de consenso político que denuncia para dar apoyo a la candidatura mundialista de la ciudad es parecida a la que percibe en el proyecto de puesta en marcha de la Casa del Hockey, una idea que pretende articular el hockey local para desarrollar actividades comunes en un espacio adecuado. Hace unos meses se dijo que el antiguo Ayuntamiento, en el Raval de Montserrat, sería el enclave elegido pero el proceso aún anda encallado. "No hay manera de saber donde estamos en este tema. Tenemos a punto todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto, a la espera de la cesión del espacio adecuado. Entendemos que estamos en la misma línea que con el Mundial, con una falta de consenso político. Y esas decepciones al final acaban pasando factura a todos los niveles", señala el presidente de Hockey per Terrassa.