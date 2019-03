El Atlètic golea al Jolaseta y reserva plaza en la final

La edición número 102 de la Copa del Rey de hockey tiene ya su primer finalista. Se trata del Atlètic Terrassa, que ha goleado este sábadop por 4 a 0 a un Jolaseta que pese a ser penúltimo en la Liga no se lo puso fácil a los de Xero Gasol. Alan Andino abrió el marcador en el último minuto del primer cuarto tras un certero desvío. Fue su segundo gol del partido y el tercero del torneo. Los de Can Salas controlaron en todo momento el partido con una defensa espectacular y una endiablada velocidad arriba. A tres minutos del descanso, Joan Tarrés firmó el 2 a 0 tras una combinación preciosa con Jan Malgosa que acabó con un reverso y un tiro a la escuadra derecha del meta bilbaíno, un Rafael Álvarez que junto a la gran defensa del lateral egarense Marc Salvatella evitó una goleada de escándalo. El 2 a 0 sentenció el choque. En el tercer cuarto, el Atlètic, que acabaría perdonando en los ocho penaltis_córner que lanzó, mereció bastantes más goles. Pero el partido no se cerró definitivamente hasta que Andino desvió un pase de Pol Parrilla para anotar el 3 a 0. En los segundos finales, Marc Pujal aprovechó un clarísimo stroke para certificar la goleada en un partido tremendamente sólido y hasta brillante de un Atlètic muy ambicioso.