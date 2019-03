El Club Egara derrota por 3 a 1 a los anfitriones del Club de Campo y se mete en semifinales

En un encuentro tremendamente sobrio, el Club Egara ha eliminado al Club de Campo, conjunto anfitrión de esta edición número 102 de la Copa del Rey de hockey que se celebra en Madrid. El vigente campeón se ha deshecho del anfitrión. Los egarenses se adelantaron en el marcador a los ocho minutos de juego gracias a un gol de Pol Torres. El conjunto madrileño intentó recortar distancias en el arranque del segundo tiempo por mediación del egarense Marc Sallés, que desperdició dos penaltis-córner consecutivos. El conjunto que prepara Patricio Keenan supo defenderse con muchísimo orden y no dio opciones a los de Roberto Gómez, que no le generaron excesivo peligro en el segundo cuarto a excepción de una combinación entre Andrés Mir y John Kinder en el minuto 33.

El Club de Campo insistió en el tercer cuarto y llegó a lanzar cuatro penaltis-córner consecutivos, pero la gran actuación de la defensa y del guardameta Quico Cortès impidió que llegara el empate. Entraron los egarenses en el último cuarto con la mínima ventaja a su favor. Pese a defenderse, los del Pla del Bon Aire no se olvidaban de contragolpeaar para dejar el partido sentenciado, pero en el minuto 58, un chut desde la izquierda de Quique González de Castejón acabó con una bola elevada que John Kinder se encargó de rematar a la red de forma acrobática. Quedaban doce minutos y el 1 a 1 campeaba en el marcador. Se abría entonces un partido nuevo, pero el Club Egara siguió demostrando su superioridad.

A falta de ocho minutos, los colegiados le anularon un gol de penalti a Josep Romeu por entender que el Egara había parado la bola dentro del área. Insistieron los de Keenan con una racha de cuatro penaltis consecutivos, en el último de los cuales Josep Romeu se encargó de establecer el 2 a 1. Y en el siguiente ataque, Xavi Gispert estableció un 3 a 1 que dejaba resuelta la eliminatoria. Marc Sallés vio una amarilla y dejó a su equipo con diez. Gómez sacó al portero del campo, pero el marcador ya no se movió. El Egara jugará este sábado a la una del mediodía la segunda semifinal ante el ganador del duelo de cuartos de final entre el CD Terrassa y el RC Polo.

En este partido, los jugadores del Club Egara lucieron un crespón negro en el pecho en memoria del exjugador de la entidad Artur Gispert Lloret, el abuelo de los jugadores Xavi y Pol Gispert, que falleció el jueves a los 86 años de edad y ha sido enterrado este viernes.